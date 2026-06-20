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Турската преса определи участието на националния отбор на Мондиал 2026 като катастрофа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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"Истинска катастрофа", написа вестник "Фотомач"

Турската преса определи участието на националния отбор на Мондиал 2026 като катастрофа
Снимка: БТА

Медиите в Турция не показаха никаква милост към националния отбор на страната, който отпадна от световното първенство по футбол след две загуби - срещу десет души от Парагвай днес с 0:1 и преди дни от Австралия с 0:2. Тимът отправи 62 удара към вратата на съперниците в двата мача, без да вкара нито един гол.

"Истинска катастрофа", написа вестник "Фотомач", като съпроводи коментара си със снимка със сълзите на повечето играчи след втората загуба.

Друг от големите вестници в страната - "Фанатик", намери виновен за провала - селекционера Винченцо Монтела. Италианският треньор бе уважаван в страна, след като класира Турция на четвъртфиналите на Евро 2024, но днес е обвиняван в тактически грешки.

"Когато дойдохме тук, нашите надежди бяха големи, целите ни амбициозни. На хартия бяхме готови да се класираме на четвъртфиналите. Футболът е спорт на резултати и когато няма такива, се анализира ситуацията и се взима решение. Монтела е отговорен", сочи с пръст бившият селекционер на тима Сенол Гюнеш.

"Не става въпрос да си разчистваме сметките или да търсим виновник. важно е да се намери решение, благодарение на нови идеи. Тези играчи имат някои успехи, но нивото им не е достатъчно", продължи треньорът.

По телевизия TRT Spor бившият национал Илкер Якчиоглу отиде още по-далеч.

"Монтела изкопа собствения си гроб. Имам да кажа много неща, но ще се въздържа. Срещу Парагвай беше финал. Играчите показаха, че критиките след първия мач са били оправдани. Необяснимо е, Монтела сам се простреля в крака", каза той.

Бившият нападател на Турция Нихат Кахведжъ посочи като виновни Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу и Керем Артуркоглу:

"Тези, които трябваше да поемат отговорност, не го направиха. Играчите, които трябваше да вкарат, не бяха на висота. Ние направихме един милион подавания и опитахме 500 хиляди шута, но не вкарахме. Отпадаме на 20 юни на турнир, който продължава до 19 юли. Тежко е. Смените на Монтела също бяха разочарования. Аз съм тъжен и бесен едновременно."

В хора на критиците се включи и известният бивш съдия Ахмет Чакър.

"Ще изпратя Монтела да си ходи с първия самолет. Това е сериозна травма за нас. Това ме нервира и отвращава. Вие развалихме празника на 85 милиона души", каза той.

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