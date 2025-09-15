Турски съд отложи делото, от което зависи отстраняванете от длъжност на лидера на опозицията

Турски съд отложи делото за анулиране на конгреса на основната опозиционна Народнорепубликанска партия, който се състоя през 2023 г. Очакваше се днес съдът да отстрани лидера на партията Йозгюр Йозел, заради предполагаеми процедурни нередности в процеса на избирането му, но решението беше отложено за 24 октомври.

Над 50 хиляди души се събраха на протестен митинг в Анкара снощи срещу очакваното решение.

Протестиращите скандираха за оставката на президента Реджеп Тайип Ердоган и срещу продължилата цяла година съдебна репресия срещу членове на Народнорепубликанската партия, сред които и кметът на Истанбул и основен опонент на Ердоган, Екрем Имамоглу. Ако съдът реши да обяви за невалиден конгреса, това ще промени облика на основната опозиционна сила в страната преди следващите парламентарни избори през 2028 г.