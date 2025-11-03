Турски учени създадоха заместител на яйцата от гроздови семки

Учени от Турция направиха изненадващо откритие — устойчив заместител на яйцата, създаден от семки на специален вид грозде. Новата субстанция вече е преминала многобройни тестове и показала отлични резултати при печене на торти и десерти. Според екипа, продуктът може да се превърне в здравословна и екологична алтернатива на яйцата и животинските протеини.

Турските изследователи вярват, че тяхното откритие ще има широко приложение във веганските и растителни диети, като помага за намаляване на зависимостта от животински продукти в хранителната индустрия.