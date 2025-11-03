БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Турски учени създадоха заместител на яйцата от гроздови семки

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Учени от Турция направиха изненадващо откритие — устойчив заместител на яйцата, създаден от семки на специален вид грозде. Новата субстанция вече е преминала многобройни тестове и показала отлични резултати при печене на торти и десерти. Според екипа, продуктът може да се превърне в здравословна и екологична алтернатива на яйцата и животинските протеини.

Турските изследователи вярват, че тяхното откритие ще има широко приложение във веганските и растителни диети, като помага за намаляване на зависимостта от животински продукти в хранителната индустрия.

ВМРО-ДПМНЕ печели изборите в Северна Македония
ВМРО-ДПМНЕ печели изборите в Северна Македония
Българското училище „АБВ" в Амстердам подготвя коледен базар
Чете се за: 00:42 мин.
С грандиозна церемония Египет откри най-големия археологически музей в света
Чете се за: 01:30 мин.
Мишки и астронавти заедно в Космоса
Чете се за: 00:37 мин.
„Саграда Фамилия" вече е най-високата църква в света
Чете се за: 00:52 мин.
Защо Гърция въвежда доброволна служба за жени от 2026 г.?
Чете се за: 01:00 мин.

Пускат парното в София във вторник
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Над 360 000 българи работят след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на минималната работна заплата
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
