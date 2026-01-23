БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учени и преподаватели получиха възпоменателни медали „140 години от Сръбско-българската война"

Учени и преподаватели получиха възпоменателни медали „140 години от Сръбско-българската война"
Снимка: Министерство на отбраната
Учени и университетски преподаватели в областта на военноисторическата наука бяха наградени по повод 140 години от победите на Българската армия в Сръбско-българската война (1885 г.). На тържествена церемония днес министърът на отбраната Атанас Запрянов им връчи възпоменателен медал „140 години от Сръбско-българската война“. Те са присъдени за принос при организирането и провеждането на научни прояви и чествания във Военната академия „Г. С. Раковски“, свързани с отбелязването през 2025 г. на 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и неговата защита в Сръбско-българската война.

В приветствието си към наградените министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че възпоменателните медали се връчват за приносите им в изследването на войните, които води Българската армия в различни периоди; научните трудове, преподавателската и научноизследователската им работа. Той им благодари за участието в научната конференция във Военната академия, която беше едно от основните мероприятия в националния план за отбелязване на годишнината през 2025 г.

В словото си министър Атанас Запрянов призова да не се забравя, че въоръжените сили са национален инструмент за провеждане на политика в защита на територията на страната и на нейната териториална цялост.

„Основното, което е непреходно, и което и вие отразявате във вашите трудове, това е службата на въоръжените сили на отечеството и защита на интересите на нашата държава. Останалото са допълнения към националните задачи. Това, като поука от историята ние, нашите командири и преподаватели, трябва да започнем да го връщаме в полезрението на нашите офицери и на командния състав. Както показа честването, благодарение и на вас и на мероприятията, които проведохме, успяхме да възстановим много спомени за тази война, да възкресим още веднъж имената и ролята на героите, на командирите, на княз Александър I Батенберг, на началника на Генералния щаб и т.н. Всичко това възпитава нашите командири и офицери в дух на родолюбие и почит към нашите герои. А това е тъканта на моралния дух на всяка войска. Без морален дух - няма победа, това е истината“.

Академик Георги Марков от Българската академия на науките: „Аз се радвам, че ние напомняме за славата на Българската армия и нашите деди. Имаме тази чест: да запознаваме нашето общество, да му напомним, че нашите деди са воювали за един свещен национален идеал - събирането на всички българи под общодържавна стряха“.

Академик Марков допълни, че Сръбско-българската война е първата и успешна война в защита на националния ни идеал.

