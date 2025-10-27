Учени откриха планета с потенциал за извънземен живот

Учени обявиха откриването на нова суперземя, която може да е подходяща за живот. Планетата се казва GJ 251c и се намира само на 18 светлинни години от Земята — което е сравнително близо по космически мащаби.

Тя обикаля около червено джудже точно в т.нар. обитаема зона — регионът, където на повърхността може да има течна вода. А когато има вода, има шанс и за живот, казват изследователите.

GJ 251c прави една обиколка около звездата си за 54 дни, а размерът й е около 1,8 пъти по-голям от този на Земята. Това я прави типична „суперземя“ — по-масивна, но все още скалиста планета.

Астрономите са открили планетата, анализирайки много деликатни промени в светлината на звездата, които се появяват заради гравитационното влияние на обикаляща планета. Процесът е бил труден, защото звездата често има изригвания, които замърсяват данните.

Екипът е използвал 20 години наблюдения от различни телескопи, за да е сигурен, че сигналът идва от планета, а не от звездата.

Все още не е ясно дали GJ 251c има атмосфера — нещо ключово за живота. Но ако се окаже, че притежава подходящи условия, тя може да стане една от най-добрите ни цели за търсене на извънземни биосигнатури.

Според учените, такива планети са най-големият ни шанс един ден да открием живот извън Слънчевата система.