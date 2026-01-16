БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ученици намериха голяма сума пари, документи и лекарства и ги върнаха на собственичката им

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
ученици намериха голяма сума пари документи животоспасяващи лекарства върнаха собственичката
Слушай новината

Ученици от Спортно училище "Генерал Владимир Стойчев" намериха голяма сума пари, документи и животоспасяващи лекарства и ги върнаха на собственичката им.

Жената забравила чантата си на автобусна спирка, където я открили момчета от 8-и клас, които се прибирали от тренировка. Те успели да установят коя е собственичката по намерените лични документи и не се поколебали да се свържат с нея и да ѝ върнат вещите.

Дни по-късно жената потърсила директора на училището Борис Борисов, на когото разказала за случилото се и му предала благодарствено писмо до училищното ръководство, преподавателите и родителите на учениците.

"Щастлив и горд съм с тази благородна и отговорна постъпка на децата", коментира директорът Борис Борисов, който награди с почетни грамоти учениците Максимилиян Златев, Димитър Цуков, Петър Цуков, Стоян Илков, Румен Даскалов, Стефан Боцев, Цветослав Цветанов и Кристиян Биров.

#ученици

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
4
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
5
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Общество

Кои са водещите на националната селекция за "Евровизия 2026"
Кои са водещите на националната селекция за "Евровизия 2026"
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва 2026" Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва 2026"
Чете се за: 03:10 мин.
Релеф и цвят: Как незрящите граждани да разпознават еврото? Релеф и цвят: Как незрящите граждани да разпознават еврото?
Чете се за: 03:10 мин.
От Сдружението "Мати Украйна" събират помощи за украинските граждани От Сдружението "Мати Украйна" събират помощи за украинските граждани
Чете се за: 01:35 мин.
Продължава обсъждането на промените в Изборния кодекс Продължава обсъждането на промените в Изборния кодекс
Чете се за: 02:07 мин.
"Няма да забравим страха в очите им": Протест с искане за ефективни присъди за мъчителите на животни в Перник "Няма да забравим страха в очите им": Протест с искане за ефективни присъди за мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа Белият дом обяви списък с имената на членовете на Съвета за мир в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Освободиха Бобоков-младши срещу 5000 лева парична гаранция
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Перник заживява с магията на маскарадните игри, започна "Сурва...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ