Ученици намериха голяма сума пари, документи и лекарства и ги върнаха на собственичката им

Ученици от Спортно училище "Генерал Владимир Стойчев" намериха голяма сума пари, документи и животоспасяващи лекарства и ги върнаха на собственичката им.

Жената забравила чантата си на автобусна спирка, където я открили момчета от 8-и клас, които се прибирали от тренировка. Те успели да установят коя е собственичката по намерените лични документи и не се поколебали да се свържат с нея и да ѝ върнат вещите.

Дни по-късно жената потърсила директора на училището Борис Борисов, на когото разказала за случилото се и му предала благодарствено писмо до училищното ръководство, преподавателите и родителите на учениците.

"Щастлив и горд съм с тази благородна и отговорна постъпка на децата", коментира директорът Борис Борисов, който награди с почетни грамоти учениците Максимилиян Златев, Димитър Цуков, Петър Цуков, Стоян Илков, Румен Даскалов, Стефан Боцев, Цветослав Цветанов и Кристиян Биров.