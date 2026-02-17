Ученици показаха защо училището им е най-хубаво – с фотоапарат в ръка

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: МОН
Победителите в десетото юбилейно издание на ученическия фотоконкурс „В моето училище е най-хубаво“ бяха отличени на церемония в Министерството на образованието и науката. В конкурса, организиран от издателство Аз-буки, са участвали общо 1059 ученици от цялата страна.

Заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова поздрави отличените, като подчерта, че чрез фотографията учениците показват емоция, креативност и силна връзка с училището си.

В първата възрастова група – от първи до шести клас – първо място спечели Михаела Гагова, ученичка от шести клас в 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в София. Втора се класира Карина Стоянова от четвърти клас в ОУ „Любен Каравелов“ в Бургас, а трета е Никол Неделчева – пети клас в ОУ „Любен Каравелов“ в Попово.

При учениците от осми до дванайсети клас наградите бяха разпределени в три категории. В категория „Улови мига в училище“ първото място завоюва Денис Епитропов от десети клас в СУ „Христо Ботев“ в Айтос, втора е Ралица Росенова от СУ „Владимир Комаров“ във Велико Търново, а трета – Зорница Тотева от СУ „Емилиян Станев“ също във Велико Търново.

В категория „Героите на моето училище“ победител стана Марияна Спасова, девети клас в СУ „Н. Й. Вапцаров“ в Айтос. Втора е Магдалена Андреева от Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София, а трети – Симон Евгениев Христов от Професионалната гимназия по механоелектротехника в Севлиево.

За „Снимка с история“ първо място спечели Станислав Минев, десети клас в ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ в Шумен. Втора се нареди Вероника Коцева от 140. СУ „Иван Богоров“ в София, а трети – Михаил Ченчев от Профилираната гимназия „Христо Ботев“ в Попово.

Първенците във всяка от трите категории при по-големите ученици ще получават стипендия от 135 лева месечнопо програмата за закрила на деца с изявени дарби. По повод юбилейното издание на конкурса специална награда получи и второкласникът Владиан Кочеманов от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Смилян.

