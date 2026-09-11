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Ученик намушка друг и чистачка в училище в Загреб

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Пострадалите са без опасност за живота

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Ученик рани с остър предмет друг ученик и служителка в училище в Загреб, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Инцидентът е станал около 8.00 часа тази сутрин (9.00 ч. българско време) в Електростроителното училище в хърватската столица. Пострадалите са откарани в болница.

Министерството на здравеопазването на Хърватия съобщи, че при детето са установени по-дълбоки прорезни рани, заради които е необходима операция. Служителката е с множество повърхностни прободни рани. И двамата са в стабилно състояние и със запазени жизнени показатели.

Ученикът, който е нанесъл раните, е под полицейски надзор, уточнява ХРТ. Полицията извършва оглед на мястото и разследва случая. Според неофициална информация и двамата ученици са на 15 години.

По данни на хърватския портал "Индекс" нападателят е носел скиорска маска, покриваща главата и лицето, и е бил въоръжен с нож. Според разкази на ученици той е нападнал другия ученик, а чистачка се е опитала да се намеси и да го защити, след което е била намушкана. По неофициална информация двамата ученици са се скарали предишния ден, като заподозреният тогава е отправил заплаха към другия ученик. Полицията все още не е потвърдила тази информация.

След инцидента учениците са били освободени от занятия и са изпратени по домовете си, като родителите са били призовани да ги вземат от училището.

В училището е изпратен кризисен екип от Министерството на науката, образованието и младежта, който ще окаже психологическа подкрепа на учениците и персонала. На място са пристигнали представители на министерството, както и кметът на Загреб Томислав Томашевич.

#нападение в училище #Загреб

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