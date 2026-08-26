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УЕФА отстъпва от бойкота на ФИФА, но битката с Джани Инфантино продължава

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Спорт
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Европейската централа е получила гаранции, че спорният план за продажба на дялове от турнири няма да бъде реализиран, но напрежението около президента на ФИФА остава

УЕФА отстъпва от бойкота на ФИФА, но битката с Джани Инфантино продължава
Снимка: AP Photo
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УЕФА се очаква да оттегли заплахата си за бойкот на турнирите, организирани от ФИФА, след като е получила необходимите уверения от световната футболна централа. Според източници на „Ройтерс“ ключовият спор между двете организации е свързан с плановете за продажба на дялове от световни първенства и други състезания.

ФИФА вече се отказа от предложението, което предизвика сериозна съпротива сред членовете на УЕФА, както и сред представители на други континентални конфедерации. Европейската централа обаче е поискала не само окончателно оттегляне на проекта, но и гаранции, че подобна идея няма да бъде възобновена в бъдеще.

Очаква се в четвъртък представителите на УЕФА, участвали в разговорите, да информират Изпълнителния комитет и президентите на повечето европейски футболни федерации, че поставените условия са изпълнени. Това ще отвори пътя към официалното прекратяване на подготовката за бойкот.

Разрешаването на конкретния спор обаче няма да сложи край на конфликта между УЕФА и президента на ФИФА Джани Инфантино. Според източниците европейската организация възнамерява да продължи кампанията си срещу него въпреки постигнатия компромис по въпроса с турнирите.

Така напрежението по оста УЕФА - ФИФА остава, макар непосредствената опасност от мащабен бойкот да изглежда преодоляна.

Темата ще бъде сред основните въпроси за обсъждане на срещата в Монако в четвъртък, когато европейският футболен елит ще бъде в княжеството и за жребия за Шампионската лига.

#Световна футболна централа (ФИФА) #УЕФА

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