УЕФА смени съдийската бригада на мача между България и Испания

УЕФА направи рокада по отношение на съдийската бригада на мача между България и Испания. Световната квалификация на Националния стадион „Васил Левски“ трябваше да бъде свирена от италианец, но това няма да се случи. Причината е, че Симоне Соца и неговите помощници бяха пратени да свирят на срещата Нидерландия – Полша, която е от група G в Ротердам.

Двубоят между българите и испанците на 4 септември ще бъде ръководен от Сърджан Йованович от Сърбия. На 39-годишния арбитър от Белград ще помагат Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти съдия е Новак Симович. ВАР-съдия е Момчило Маркович, а асистент-ВАР е Йелена Цветкович. Бившият европейски топ-рефер Конрад Плауц от Австрия ще бъде съдийски наблюдател, а делегат на УЕФА е Кнут Бьорн Нордхайм от Норвегия.

Мачът от група Е ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 в 21:45 часа.