Италианец ще ръководи квалификацията България - Испания

Италианският съдия Симоне Соца ще ръководи световната квалификация между България и Испания. Двубоят в четвъртък ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Помощници на Соца край тъч линиите ще бъдат неговите сънародници Даниеле Биндони и Джовани Бачини, а четвърти съдия е Матео Маркети. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговаря Алеандро ди Паоло, а асистент-ВАР-съдия ще бъде Джанлука Аурелиано. За съдийски наблюдател е назначен Владо Свилокос от Хърватия, а дежурен делегат на УЕФА е Нийл Мороу от Северна Ирландия.

Соца е на 38 години, от Милано и едва от 2023-а година е международен арбитър. Сезон 2023/24 обаче е много силен за него и през 2024-а получава наградата „Джовани Мауро“, която се връчва на най-добрия арбитър на Апенините. Извън футбола работи като служител в администрацията.