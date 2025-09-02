БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Италианец ще ръководи квалификацията България - Испания

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
УЕФА повери срещата на Симоне Соца.

Симоне Соца
Снимка: БТА
Италианският съдия Симоне Соца ще ръководи световната квалификация между България и Испания. Двубоят в четвъртък ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Помощници на Соца край тъч линиите ще бъдат неговите сънародници Даниеле Биндони и Джовани Бачини, а четвърти съдия е Матео Маркети. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговаря Алеандро ди Паоло, а асистент-ВАР-съдия ще бъде Джанлука Аурелиано. За съдийски наблюдател е назначен Владо Свилокос от Хърватия, а дежурен делегат на УЕФА е Нийл Мороу от Северна Ирландия.

Соца е на 38 години, от Милано и едва от 2023-а година е международен арбитър. Сезон 2023/24 обаче е много силен за него и през 2024-а получава наградата „Джовани Мауро“, която се връчва на най-добрия арбитър на Апенините. Извън футбола работи като служител в администрацията.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Студийната програма с водещ Радостин Любомиров започва в 21:00 ч.
Чете се за: 01:32 мин.
#Симоне Соца #Европейски квалификации за Мондиал 2026

