Уест Хем спечели домакинството си на Нюкасъл след обрат

Уест Хем победи Нюкасъл с 3:1 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. "Чуковете" стигнаха до трите точки след обрат.

В 4-ата минута на Олимпийския стадион в Лондон домакините изпуснаха отлична възможност да открият резултата, като Джаръд Боуен стреля в дясната греда.

В ответната атака "джордитата" поведоха в резултата. Пробив на Джейкъб Мърфи завърши с изстрел извън наказателното поле в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Нуно Еспирито Санто получиха дузпа за нарушение на Малик Тиау срещу Джаръд Боуен, но след намесата на ВАР отсъждането бе отменено.

Лондончани възобновиха равенството в 35-ата минута. Лукаш Пакета изравни с шут извън пеналтерията в близкия ъгъл.

В добавеното време на първата част столичани стигнаха до обрат. Свен Ботман си отбеляза автогол в опит да пресече подаване по земя в наказателното поле на Аарън Уан-Бисака.

След почивката гол на Фреди Потс бе отменен заради засада.

В последната минута от добавеното време резервата Томаш Соучек подпечата успеха на тима си. Ник Поуп изби удар на Джаръд Боуен, но чехът бе точен при добавката.

Уест Хем се изкачи до 18-ото място в класирането с актив от 7 точки. Нюкасъл остава на 13-ата позиция в подреждането с 12 пункта.