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Украйна и Русия си размениха по 160 веннопленници

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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русия украйна размениха военнопленници
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Украйна и Русия обменят военнопленници за 76-и път от началото на войната през 2022 година.

От Киев съобщиха, че в родината си се връщат военни, които са в плен от 2022 година, сред тях има много защитници на Мариупол и промишления комплекс "Азовстал". Най-младият освободен е на 26, а най-възрастният - на 65 години. Сред тях има 58 офицери.

От руска страна съобщиха, че руските военни вече са на територията на Беларус.

Посредник при размяната и помощ за хуманитарната дейност са оказали от Обединените арабски емирства.

#размяна на военнопленници #Русия #обединени арабски емирства #Украйна

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