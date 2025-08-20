Украинец подписа с волейболния Дунав

Олексий Холовен, разпределител от Украйна, е първото ново попълнение в редиците на волейболния Дунав (Русе), съобщиха от клуба днес.

Той е висок 196 сантиметра и за 26-те си години е натрупал опит в различни първенства в Европа. Холовен е играл за украинските Локомотив – Збирна Харковска област и МХП Виница, както и в друг клуб от неговата родина, който обаче се състезава в полското първенство - Барком Кажани Лвов.



Има престой и в Казахстан, където защитава цветовете на Атърау, а през изминалия сезон е спечелил купата на Косово с отбора на Феризово. На национално ниво е бил част от националния отбор на Украйна, както в юношеските гарнитури така и при мъжете, съобщиха още от русенския клуб.

От Дунав пожелаха на Холовен здраве и много победи със синята фланелка.