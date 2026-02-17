БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 00:40 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 00:50 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ули Хьонес: Юрген Клоп трябва да бъде на терена, а не да държи речи по света

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Почетният президент на Байерн Мюнхен вижда бившият треньор на Ливърпул като бъдещ селекционер на Германия

Ули Хьонес: Юрген Клоп трябва да бъде на терена, а не да държи речи по света
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Юрген Клоп трябва да бъде на футболния терен като треньор, а не да изпълнява ръководна роля и да "лети по света“, смята почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес.

В интервю за Билд той заяви, че има изключително високо мнение за Клоп, но го вижда единствено в треньорска позиция.

"Имам много високо мнение за него, но го виждам само като треньор и нищо друго“, подчерта Хьонес по адрес на настоящия ръководител на отдела за глобален футбол в Ред Бул.

Клоп беше старши треньор на Майнц, Борусия Дортмунд и Ливърпул, преди да поеме новата си роля преди 13 месеца. Според Хьонес именно работата на терена подхожда най-много на германеца.

"За мен това не е роля, която му подхожда. Юрген Клоп трябва да бъде на футболния терен. Той не е някой, който лети по света и изнася лекции. Най-голямата му сила са човешките му качества и уменията да тласка напред играчите“, каза още Хьонес.

Той дори допусна, че в бъдеще Клоп може да поеме германския национален отбор, въпреки че настоящият селекционер Юлиан Нагелсман има договор до 2028 година.

Хьонес припомни, че Клоп е бил близо до треньорския пост в Байерн още през 2008 година, но тогава начело на баварците застава Юрген Клинсман. Впоследствие Клоп пое Борусия Дортмунд, с която спечели две титли в Бундеслигата, а след това изгради силен период и с Ливърпул.

Почетният президент на Байерн коментира и бъдещето на клуба, като изрази увереност, че неговият племенник – наставникът на Щутгарт Себастиан Хьонес – притежава качествата един ден да води баварците.

В същото време той засипа с похвали настоящия треньор на Байерн Венсан Компани.

"Венсан е като печалба на лотарията за нас. Той е най-популярният треньор във ФК Байерн от дълго време насам“, заяви Хьонес.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ФК Байерн Мюнхен #юрген клоп #Ули Хьонес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
5
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Европейски футбол

Обрат в Олимпик Марсилия: Мехди Бенатия остава и поема цялата спортно-техническа власт
Обрат в Олимпик Марсилия: Мехди Бенатия остава и поема цялата спортно-техническа власт
Повериха Лудогорец - Ференцварош на германец Повериха Лудогорец - Ференцварош на германец
Чете се за: 00:57 мин.
Жребият за ФА Къп отреди третодивизионен съперник на Арсенал, Манчестър Сити гостува на Нюкасъл, а Лийдс на Илия Груев приема Норич Жребият за ФА Къп отреди третодивизионен съперник на Арсенал, Манчестър Сити гостува на Нюкасъл, а Лийдс на Илия Груев приема Норич
Чете се за: 02:02 мин.
Лече се справи с Каляри в Серия А Лече се справи с Каляри в Серия А
Чете се за: 00:40 мин.
Брентфорд отстрани Макълсфийлд във ФА Къп Брентфорд отстрани Макълсфийлд във ФА Къп
Чете се за: 00:27 мин.
Георги Миланов и Динамо Букурещ обратно към победите в Румъния Георги Миланов и Динамо Букурещ обратно към победите в Румъния
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба "Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ