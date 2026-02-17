Ули Хьонес: Юрген Клоп трябва да бъде на терена, а не да държи речи по света

Юрген Клоп трябва да бъде на футболния терен като треньор, а не да изпълнява ръководна роля и да "лети по света“, смята почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес.

В интервю за Билд той заяви, че има изключително високо мнение за Клоп, но го вижда единствено в треньорска позиция.

"Имам много високо мнение за него, но го виждам само като треньор и нищо друго“, подчерта Хьонес по адрес на настоящия ръководител на отдела за глобален футбол в Ред Бул.

Клоп беше старши треньор на Майнц, Борусия Дортмунд и Ливърпул, преди да поеме новата си роля преди 13 месеца. Според Хьонес именно работата на терена подхожда най-много на германеца.

"За мен това не е роля, която му подхожда. Юрген Клоп трябва да бъде на футболния терен. Той не е някой, който лети по света и изнася лекции. Най-голямата му сила са човешките му качества и уменията да тласка напред играчите“, каза още Хьонес.

Той дори допусна, че в бъдеще Клоп може да поеме германския национален отбор, въпреки че настоящият селекционер Юлиан Нагелсман има договор до 2028 година.

Хьонес припомни, че Клоп е бил близо до треньорския пост в Байерн още през 2008 година, но тогава начело на баварците застава Юрген Клинсман. Впоследствие Клоп пое Борусия Дортмунд, с която спечели две титли в Бундеслигата, а след това изгради силен период и с Ливърпул.

Почетният президент на Байерн коментира и бъдещето на клуба, като изрази увереност, че неговият племенник – наставникът на Щутгарт Себастиан Хьонес – притежава качествата един ден да води баварците.

В същото време той засипа с похвали настоящия треньор на Байерн Венсан Компани.