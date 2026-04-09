Унай Емери: Историята на Астън Вила ни задължава да бъдем силни в Европа

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери заяви, че богатата история на клуба в европейските турнири носи сериозна отговорност за настоящия състав. Думите му идват часове преди първия четвъртфинален сблъсък в Лига Европа срещу Болоня.

Испанският специалист припомни, че „виланите“ са носители на Купата на европейските шампиони от 1982 година и именно това наследство задължава отбора да се представя на най-високо ниво.

"Историята на Астън Вила е огромна. Това ни кара да усещаме отговорност и да работим за нови успехи в Европа. Да печелиш подобни турнири е изключително трудно, но това е нашата цел“, коментира Емери.

Той подчерта, че изграждането на конкурентен отбор в Европа е процес, който изисква време и постоянство, като определи развитието като "маратон, а не спринт“.

Английският тим вече има положителен опит срещу Болоня, след като спечели и двата си мача срещу италианците през последните два сезона, включително с 1:0 в груповата фаза по-рано през кампанията.

Въпреки това Емери предупреди, че съперникът се намира в отлична форма и не бива да бъде подценяван.

"Те са много интензивен и агресивен отбор, печелят много единоборства. Очакваме труден и оспорван мач“, добави той.

За срещата в Италия Астън Вила няма да може да разчита на Джейдън Санчо, който остава извън състава заради контузия, макар и проблемът му да не е сериозен.

Двубоят между Болоня и Астън Вила е първа крачка към полуфиналите в турнира, като и двата отбора ще търсят предимство преди реванша.