БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Унай Емери: Историята на Астън Вила ни задължава да бъдем силни в Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Испанският специалист подчерта отговорността преди четвъртфинала с Болоня, Санчо отпада от състава

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери заяви, че богатата история на клуба в европейските турнири носи сериозна отговорност за настоящия състав. Думите му идват часове преди първия четвъртфинален сблъсък в Лига Европа срещу Болоня.

Испанският специалист припомни, че „виланите“ са носители на Купата на европейските шампиони от 1982 година и именно това наследство задължава отбора да се представя на най-високо ниво.

"Историята на Астън Вила е огромна. Това ни кара да усещаме отговорност и да работим за нови успехи в Европа. Да печелиш подобни турнири е изключително трудно, но това е нашата цел“, коментира Емери.

Той подчерта, че изграждането на конкурентен отбор в Европа е процес, който изисква време и постоянство, като определи развитието като "маратон, а не спринт“.

Английският тим вече има положителен опит срещу Болоня, след като спечели и двата си мача срещу италианците през последните два сезона, включително с 1:0 в груповата фаза по-рано през кампанията.

Въпреки това Емери предупреди, че съперникът се намира в отлична форма и не бива да бъде подценяван.

"Те са много интензивен и агресивен отбор, печелят много единоборства. Очакваме труден и оспорван мач“, добави той.

За срещата в Италия Астън Вила няма да може да разчита на Джейдън Санчо, който остава извън състава заради контузия, макар и проблемът му да не е сериозен.

Двубоят между Болоня и Астън Вила е първа крачка към полуфиналите в турнира, като и двата отбора ще търсят предимство преди реванша.

#ФК Астън Вила #Унай Емери

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
1
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
2
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
3
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
4
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
5
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
6
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Още от: Лига Европа

Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа
Легендарен бранител идва в София с трофеите на Лига Европа и Лигата на конференциите Легендарен бранител идва в София с трофеите на Лига Европа и Лигата на конференциите
Чете се за: 01:20 мин.
Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си
Чете се за: 02:05 мин.
Винченцо Италиано след епичния успех над Рома: Направихме нещо специално Винченцо Италиано след епичния успех над Рома: Направихме нещо специално
Чете се за: 01:55 мин.
Болоня елиминира Рома след голов трилър и продължения в Рим Болоня елиминира Рома след голов трилър и продължения в Рим
Чете се за: 01:05 мин.
Нов успех над Лил класира Астън Вила на четвъртфиалите в Лига Европа Нов успех над Лил класира Астън Вила на четвъртфиалите в Лига Европа
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ) България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ