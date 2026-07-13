Унай Симон: Никой не може да ни победи, ако сме в най-добрата си форма

Вратарят на националния отбор на Испания Унай Симон, който наскоро подобри рекорда на италианеца Валтер Дзенга за най-много сухи минути на световни финали, коментира шансовете на тима му в полуфинала срещу Франция на световното първенство по футбол.

"Знаем, че Франция е голяма футболна сила. Но всички, които сме в отбора и знаем как се готвим ежедневно, имаме голяма увереност в нашия стил на игра. Мислим така - ако всеки играе на най-доброто си ниво, няма отбор в смета, който може да ни победи", казва вратарят пред радио "Копе".

Испанецът отличи силните страни в двата отбора.

"Всеки има своите козове. Франция има мощ в атака и страхотни индивидуални таланти. Нашата сила е отборът. Ние сме колектив, който знае плана си за игра и е трудно да бъде победен", каза още футболистът на Атлетик Билбао.

Стражът определи Усман Дембеле като по-непредвидим от Килиан Мбапе.

"Дембеле е най-непредвидим, защото използва еднакво добре и двата си крака. Килиан има невероятни технически качества, но Дембеле е по-непредвидим. Ако трябва да бъда честен, не искам да имам нито един от двамата пред мен", призна той.