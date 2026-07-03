Унай Симон пренаписа историята на световните първенства

Вратарят на Испания Унай Симон записа името си със златни букви в историята на световните първенства по футбол. Стражът на Атлетик Билбао подобри рекорда на легендарния Икер Касияс за най-дълга серия без допуснат гол с екипа на „Ла Фурия“ на Мондиал, а впоследствие постави и нов абсолютен рекорд в историята на турнира.

По време на осминафиналния двубой срещу Австрия Симон надмина постижението на Касияс, който беше запазил мрежата си суха в продължение на 463 минути на световни първенства. Испанският национал продължи впечатляващата си серия и достигна 518 поредни минути без инкасирано попадение.

Така той изпревари и досегашния световен рекордьор Валтер Дзенга, превръщайки се във вратаря с най-дългата "суха“ серия в историята на Мондиалите.

Последният гол, който Симон е допуснал на световно първенство, датира от двубоя срещу Япония в Катар през 2022 година. След това той запази вратата си суха срещу Мароко, а на настоящия шампионат не допусна попадение в мачовете срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай и в началните минути на срещата с Австрия.

Постижението идва на фона на продължилите през последните месеци дискусии около титулярното място на 29-годишния страж, който с изявите си на световното първенство даде най-категоричния възможен отговор на критиците.