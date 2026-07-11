Унай Симон приключи рекордната си серия без допуснат гол на световни първенства

Историческата серия на Унай Симон без допуснат гол на световни първенства приключи по време на четвъртфиналния двубой между Испания и Белгия на Мондиал 2026.

Испанският вратар фиксира новия рекорд на ФИФА на 650 последователни минути без попадение в своята врата, преди Шарл де Кетеларе да се разпише с глава в 41-вата минута на срещата в Лос Анджелис.

По-рано в турнира Симон вече беше подобрил легендарното постижение на италианеца Валтер Дзенга от 517 минути, поставено на световното първенство през 1990 година. Испанецът увеличи рекорда си с още 133 минути, преди серията му да бъде прекъсната.

В рамките на Мондиал 2026 стражът запази мрежата си суха срещу Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай, Австрия и Португалия. Към тези пет двубоя се прибавят и заключителните минути от мача с Япония, както и осминафиналът срещу Мароко на световното първенство в Катар през 2022 година.

След подобряването на рекорда Унай Симон подчерта, че заслугата е преди всичко на целия отбор.