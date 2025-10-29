Ураганът „Мелиса“ достигна Куба

Ураганът „Мелиса“ вече удари Куба, след като преди това причини сериозни щети на Ямайка, съобщава Ройтерс.

Бурята навлезе на сушата на около 95 километра от град Гуантанамо, като ураган от трета категория, с ветрове, достигащи 195 километра в час.

Жителите в южната част на острова са предупредени да останат по домовете си, тъй като се очакват силни валежи, наводнения и прекъсвания на електрозахранването.

Метеоролозите следят движението на урагана, който продължава да се насочва на северозапад. Властите в Куба са в пълна готовност и работят заедно със спасителни екипи, за да помогнат на хората в засегнатите райони.