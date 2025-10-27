Ураганът „Мелиса“ набира мощ над Карибите

Ураганът „Мелиса“ набира сила над Карибско море, съобщават метеоролози. Очаква се бурята да засегне острови в региона и да донесе силни ветрове, обилни валежи и високи вълни.

Според предварителните прогнози, „Мелиса“ може да достигне категория 3, ако условията останат благоприятни. За засегнатите райони е издадено предупреждение — хората трябва да се подготвят за евентуални наводнения и прекъсване на електроснабдяване.

Метеоролозите апелират да се следят официалните канали за информация, да се избягват пътувания до крайбрежието и да се подготвят аварийни пакети с вода, храна и лекарства.