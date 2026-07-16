Усман Дембеле разкритикувал съотборниците си на почивката срещу Испания

Нападателят на Франция Усман Дембеле е отправил остри критики към своите съотборници по време на почивката на полуфинала срещу Испания на световното първенство, съобщава френското издание L'Équipe.

Според информацията носителят на "Златната топка“ е изразил недоволството си от начина, по който "петлите“ са организирали пресата си, определяйки действията на отбора като хаотични и лошо координирани.

Думите на Дембеле обаче не били приети добре в съблекалнята. Част от футболистите реагирали остро, като му отвърнали, че най-често изразява недоволството си, когато самият той изпитва затруднения на терена.

Напрежението не довело до промяна в представянето на Франция след почивката. Испания увеличи аванса си чрез Педро Поро след отлична комбинация с Дани Олмо и си осигури място на финала на Мондиал 2026.

След двубоя селекционерът на Франция Дидие Дешан призна превъзходството на съперника.

„Бяхме по-слаби в техническо отношение. Вината е наша“, заяви наставникът на „петлите“.