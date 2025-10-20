Усман Дембеле се завърна в групата на ПСЖ за мача с Байер Леверкузен

Усман Дембеле е готов да се завърне в състава на Пари Сен Жермен, след като беше включен в групата на защитаващия трофея си френски тим за гостуването на Байер Леверкузен в Шампионската лига във вторник.

Носителят на Златната топка, който получи контузия на подколянното сухожилие на 5 септември, ще бъде в групата от 21 души, заедно с централния защитник Маркиньос, който се завърна от контузия на бедрото след почти четириседмично лечение.

Нападателят все още не е играл в Шампионската лига този сезон.

ПСЖ е трети в лигата с 36 отбора, след като спечели първите си два мача.