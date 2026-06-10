БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Успешен старт за Брияна Иванова на тенис турнира за жени в Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

17-годишната българка победи седмата поставена Джералд Гонсалес (Чили) и във втория кръг ще играе срещу Паула Сембранос (Швейцария).

успешен старта брияна иванова тенис турнира жени мадрид
Слушай новината

Брияна Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Мадрид (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишната българка победи седмата поставена Джералд Гонсалес (Чили) със 7:6(1), 6:4. Срещата продължи 2 часа и 4 минути.

Иванова навакса изоставане от 3:5 в първия сет, който впоследствие беше решен в тайбрек. В него българката спечели шест поредни точки от 1:1 до 7:1, за да поведе в резултата. Във втората част тя реализира пробив за 4:2 и запази преднината си за крайното 6:4.

Преди този мач Брияна Иванова постигна още три победи в квалификациите, без да загуби сет.

Във втория кръг българката ще играе срещу Паула Сембранос (Швейцария).

#Брияна Иванова - тенис #Брияна Иванова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
2
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
3
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна агенция „Разузнаване“
4
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
5
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
6
България открива участието си в Лигата на нациите срещу Белгия

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Български тенис

Александър Донски отпадна на старта на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава
Александър Донски отпадна на старта на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава
След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния) След обрат Анас Маздрашки продължава към втория кръг на тенис турнира в Куртя де Арджеш (Румъния)
Чете се за: 01:25 мин.
Динко Динев започна с победа на турнира в Кайзери Динко Динев започна с победа на турнира в Кайзери
Чете се за: 01:07 мин.
Георги Георгиев и Михаил Иванов с място на четвъртфиналите при двойките в Куршумлийска баня Георги Георгиев и Михаил Иванов с място на четвъртфиналите при двойките в Куршумлийска баня
Чете се за: 00:55 мин.
Дария Великова продължава към втория кръг в Куршумлийска баня Дария Великова продължава към втория кръг в Куршумлийска баня
Чете се за: 01:25 мин.
Росица Денчева продължава напред и на двойки в Загреб Росица Денчева продължава напред и на двойки в Загреб
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Терзанията, че няма да се реализират проектите за модернизация на армията без помощ за Украйна, са неоснователни, каза военният министър Терзанията, че няма да се реализират проектите за модернизация на армията без помощ за Украйна, са неоснователни, каза военният министър
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Задържаха 14 мигранти в камион на "Дунав мост 2", шофьорът бил с фалшива българска лична карта Задържаха 14 мигранти в камион на "Дунав мост 2", шофьорът бил с фалшива българска лична карта
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На първо четене парламентът одобри новия дълг от 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зад плаж "Бутамята" в Синеморец не се предвижда...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Част от мраморна статуя на богиня беше открита при разкопките на...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ