Успешен старт за Брияна Иванова на тенис турнира за жени в Мадрид

Брияна Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Мадрид (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

17-годишната българка победи седмата поставена Джералд Гонсалес (Чили) със 7:6(1), 6:4. Срещата продължи 2 часа и 4 минути.

Иванова навакса изоставане от 3:5 в първия сет, който впоследствие беше решен в тайбрек. В него българката спечели шест поредни точки от 1:1 до 7:1, за да поведе в резултата. Във втората част тя реализира пробив за 4:2 и запази преднината си за крайното 6:4.

Преди този мач Брияна Иванова постигна още три победи в квалификациите, без да загуби сет.

Във втория кръг българката ще играе срещу Паула Сембранос (Швейцария).