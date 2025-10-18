Успешен старт за Милев на турнир в Испания

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В спор за място на четвъртфиналите българинът ще играе срещу друг испанец Педро Роденас, който се наложи над Леонид Шейнгезихт.

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът победи испанския квалификант Роберт Вацка с 6:2, 4:6, 10:1 за час и 39 минути.

В спор за място на четвъртфиналите Милев ще играе срещу друг испанец Педро Роденас, който се наложи над българина Леонид Шейнгезихт с 6:3, 6:3 за час и 33 минути.

Надпреварата трябваше да стартира на 13 октомври, но лошото време обърка програмата. Така българинът ще трябва да изиграе още една среща днес.

Янаки Милев и германецът Йон Шперле бяха поставени под №1 в схемата на двойки, но мачовете няма да се състоят изобщо.

