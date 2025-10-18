Успешен старт за Милев на турнир в Испания

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът победи испанския квалификант Роберт Вацка с 6:2, 4:6, 10:1 за час и 39 минути.

В спор за място на четвъртфиналите Милев ще играе срещу друг испанец Педро Роденас, който се наложи над българина Леонид Шейнгезихт с 6:3, 6:3 за час и 33 минути.

Надпреварата трябваше да стартира на 13 октомври, но лошото време обърка програмата. Така българинът ще трябва да изиграе още една среща днес.

Янаки Милев и германецът Йон Шперле бяха поставени под №1 в схемата на двойки, но мачовете няма да се състоят изобщо.