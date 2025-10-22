Успешно начало за Диа Евтимова в САЩ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По-късно днес българката ще играе и в надпреварата на двойки.

Снимка: БФТ
Слушай новината

Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката победи лесно на старта квалификантката Марина Давтян (Армения) с 6:1, 6:0 за около час игра.

По-късно днес Евтимова ще играе и в надпреварата на двойки заедно с Елена-Теодора Кадар (Румъния). Двете са поставени под №2 в схемата и започват срещу представителките на домакините Клеър Хил и Карсън Тангуилиг.

