Успешно начало за Диа Евтимова в САЩ

Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката победи лесно на старта квалификантката Марина Давтян (Армения) с 6:1, 6:0 за около час игра.

По-късно днес Евтимова ще играе и в надпреварата на двойки заедно с Елена-Теодора Кадар (Румъния). Двете са поставени под №2 в схемата и започват срещу представителките на домакините Клеър Хил и Карсън Тангуилиг.