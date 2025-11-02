Успешно начало за Спалети начело на Ювентус

Старши треньорът Лучано Спалети дебютира начело на Ювентус с победа с 2:1 срещу Кремонезе, с което "бианконерите" се изравниха във временното класиране на италианското първенство по футбол с Милан и Интер. Трите колоса са с по 18 точки и изостават с по три от Рома, както и с по четири от Наполи.

Спалети бе назначен на треньорския пост в четвъртък и замени Игор Тудор. Той бе уволнен три дни по-рано след серия от осем мача без победа.

Неговите играчи реагираха позитивно. Филип Костич отбеляза навръх 33-ия си рожден ден с попадение в 85-ата секунда, вкарвайки топката във вратата на домакините след пас с пета от Лоис Опенда. Андреа Камбиасо заби втория гол в средата на втората част, а домакините върнаха един чрез Джейми Варди.

Кремонезе е на девето място в класирането с 14 точки и четири по-малко от "Старата госпожа".