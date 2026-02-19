В "Арена Ботевград" стартира турнирът за Купата на България по баскетбол

Купата на България по баскетбол при мъжете започва днес с два мача в "Арена Ботевград" - домакин на турнира.

На старта застават Берое и Локомотив Пловдив, като за фаворит е сочен дебютантът в надпреварата. През сезона "смърфовете" спечелиха и двете си срещи със своя опонент. Мачът е от 16:00 ч.

Днес от тима от Стара Загора обявиха ново име в треньорския щаб. Това е Кирил Петров, който ще работи основно и в двете направления на школата. Специалистът е на 39 години и до този момент е работил като асистент в различните национални формации при подрастващите, както и в щабовете на Ямбол и Черно море Тича. Кариерата на Кирил Петров преминава и през отборите на Делфин (Бургас), Академик (Варна), Шоутайм (Варна) и Вълци (Разград).

Рилски спортист и Академик Бултекс 99 ще завършат програмата в четвъртък. Двата тима се познават отлично, след като в събота играха един срещу друг в Самоков за първенството. Шампионите спечелиха убедително.

Участието на две от ключовите фигури в тима от Половдив е под въпрос за Финалната осмица в Ботевград. Става въпрос за Николай Михайлов и Внтанго Донзо, които имат здравословни проблеми.

Михайлов страда от коремна херния и към този момента неговото състояние е доста неясно. Според информацията медицинският щаб прави всичко възможно българският национал да бъде на линия за четвъртфиналите в надпреварата. Тежкото крило пропусна последния мач на пловдивския тим от НБЛ през уикенда срещу Рилски спортист. За последно 25-годишният играч бе на разположение срещу Спартак Плевен на 6 февруари. Ситуацията с Донзо също не е по-различна. Тежкото крило е с дискова херния и подобно на Михайлов, медицинският щаб прави всичко по силите си да го възстанови. Това означава, че и американецът е под въпрос до последно за първия мач от откриващия кръг в турнира. 26-годишният баскетболист пропусна срещата с Рилецо преди дни.

Четвъртфинала между двата отбора е от 19:00 часа.

Подрастващите от баскетболните клубове и школи, членове на БФБаскетбол, могат да посетят като група залата във всеки един от дните на Купата на България при вход свободен. Финалната осмица в надпреварата при мъжете ще бъде съпътствана от турнир за 16-годишни юноши.