В Барса се надяват Ямал да е на разположение за Ел Класико

Ръководството на Барселона изрази надежди, че звездата на тима Ламин Ямал ще бъде на разположение на треньорския щаб за дербито с Реал Мадрид на 26-ти октомври. 18-годишният нападател е контузен и няма да вземе участие в световните квалификации на Испания срещу Грузия и България, като надеждите са да бъде на линия веднага след паузата за националните отбори.

„Марка“ пише, че Ямал следва плана си за възстановяване и може да се надява на бързо завръщане на терена. Даже има информация, че той може да се появи в игра за броени минути в мача срещу Жирона след паузата, който ще бъде на 18 октомври. При това положение той ще бъде на линия и в двубоя срещу Олимпиакос в Шампионската лига на 21 октомври.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик обвини селекционера на Испания Луис де ла Фуенте, че Ламин Ямал е играл на обезболяващи в предишните два мача за националния отбор.