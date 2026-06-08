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В Благоевград арестуваха мъж след сигнал, че е насилил 9-годишното си дете

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ Благоевград
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Чете се за: 00:52 мин.
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Снимка: pixabay.com/
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Баща беше арестуван в Благоевград, след сигнал че е насилил малолетното си дете. На телефон 112 майката на момиченцето, което е на 9 години, съобщила, че то е насилено от бащата, а свидетел станало друго дете на семейството.

Незабавно на адреса е изпратен полицейски екип, който е задържал мъжа.

Детето е прегледано в спешния център в Благоевград. От районната прокуратура казаха за БНТ, че няма данни за изнасилване, проверява се извършени ли са блудствени действия с момиченцето.

Мъжът е задържан за 24 часа.

На адреса, където живее детето днес нямаше никой, а съседи, които не пожелаха да застанат пред нашата камера казаха че за момиченцето се грижела основно неговата леля.

#9-годишно дете #Благоевград #баща #насилие #арест

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