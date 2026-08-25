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В Бургас ще изградят първия безплатен дом за семейства с болни деца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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В Бургас ще изградят първия безплатен дом за семейства с болни деца
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Първият дом „Роналд Макдоналд“, който ще предоставя безплатно настаняване на семействата на деца, които се лекуват далеч от дома, ще бъде изграден в непосредствена близост до Детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас. Предложението бе внесено от председателя на УС на Фондация „Дом Роналд Макдоналд България“ Иван Лисиков и одобрено от Общинския съвет в града.

Концепцията на „Роналд Макдоналд“ е „дом далеч от дома“. Предназначен е за семейства с деца, които се лекуват далеч от своето родно място и в момента са принудени да нощуват в болница или да ползват квартири или хотели. Всички легла, стаи и общи пространства се предоставят изцяло безплатно и без ограничения във времето. Освен настаняване, домовете осигуряват общи кухни, пространства за хранене, перални помещения, зони за почивка и емоционална подкрепа в среда на солидарност и разбиране.

Къщата ще бъде в помощ на семействата, чиито деца са хоспитализирани в новоизградената многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в ж.к. „Зорница“, както и за децата, преминаващи през неотложни амбулаторни процедури, продължаващи над три дни.

Василена Димитрова, представител на „Роналд Макдоналд България“, обясни, че фондацията ще поеме изцяло финансирането, изграждането, оборудването и експлоатацията на къщата. Това включва осигуряване на персонал и доброволчески програми, както и да работи съвместно с Общината и лечебното заведение за достъп на семействата на деца, хоспитализирани за период над три дни.

Василена Димитрова, представител на „Роналд Макдоналд България“: „Международният опит показва, че за възстановяването на едно дете стресовият фактор трябва да бъде минимален. А той е минимален тогава, когато семейството му е близо до него. Ние предоставяме възможността детето да се чувства възможно най-много у дома си. Към момента къщата в Бургас е проектирана с капацитет от 18 семейни стаи, а опитът показва, че средно едно семейство остава за по около 20 дни в един такъв дом.“

Според нея новата грижа ще помогне за това Бургас да се утвърди като национален лидер в детското здравеопазване

Василена Димитрова, представител на „Роналд Макдоналд България“: „Защо Бургас? Първо, заради детската болница, която беше изградена - поздравления за това. Това е една национална стъпка напред в българското здравеопазване. С къщата „Роналд Макдоналд“ в близост, ние смятаме, че ще можем да допълним модела със семейно-ориентирана грижа, много по-високо качество на здравната инфраструктура, без това да има финансова тежест върху Общината.“

Фондация „Роналд Макдоналд“ е създадена през 2002 г. и е част от международната мрежа, като извършва дейност в обществена полза и работи за подобряване на детското здравеопазване в страната чрез подкрепа на болници и специализирани педиатрични отделения, финансиране на медицинско оборудване, ремонти и социални инициативи, както и чрез национални кампании за набиране на средства, най-известната от които е „McHappy Day“. Глобалната благотворителна организация съществува от над 50 години, оперира в над 60 държави, има изградени повече от 380 къщи, като само в Европа те са над 100. Глобално фондацията е помогнала на над 800 000 деца и семейства.

#Роналд Макдоналд #дом за болни деца #Бургас

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