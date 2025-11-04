БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Гърция е обявено предупреждение за проливни дъждове и наводнения

Снимка: БТА/Архив
В северната и южната част на континентална Гърция, както и на островите в Егейско море и Крит, властите издават силно предупреждение за опасно време. Очакват се обилни валежи през следващите 48 часа, което повишава риска от наводнения, особено на приземните етажи на жилищни и търговски сгради.

Животновъдите са призовани да преместят стадата си далеч от речни корита и водни басейни, а рибарите и собствениците на малки плавателни съдове са предупредени да не излизат в открито море. Пътната полиция съветва хората да избягват пътувания по рискови маршрути.

