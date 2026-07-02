В Германия очакват оставката на Нагелсман

Германският футболен съюз препоръча на селекционер Юлиан Нагелсман да се оттегли от поста, съобщава Sky Germany.

Според източник, 38-годишният треньор е водил продължителни преговори с федерацията. Ръководният орган съобщава, че обмисля уволнението на Нагелсман, ако той не подаде оставка.

Германия загуби от Парагвай с 3:4 след дузпи (1:1 в редовното време и продълженията) в 1/16-финалите на световното първенство. След отпадането им от турнира, Нагелсман заяви готовността си да продължи да тренира националния отбор.

За фаворит за поста се счита Юрген Клоп, който напусна Ливърпул преди две години и е без отбор.