В Индия ще строят 100 нови летища и 200 хеликоптерни площадки в по-малките градове

индия строят 100 летища 200 хеликоптерни площадки малките градове
Индия планира да изгради 100 нови летища и 200 хеликоптерни площадки в по-малките градове през следващите години като част от стратегия за подобряване на транспортната свързаност, търговията и туризма, съобщи премиерът Нарендра Моди, цитиран от Блумбърг.

В изказване по повод откриването на Международното летище в Нойда Моди подчерта, че бързоразвиващият се авиационен сектор на страната ще изисква значително разширяване на инфраструктурата и увеличаване на самолетния флот.

Новото летище, с инвестиция от около 1,2 млрд. долара, ще има капацитет да обслужва до 12 милиона пътници годишно. Проектът, в който инвеститор е „Цюрих Еърпорт Интернешънъл“, е най-големият в страната, с шест писти и площ от около 7200 акра. Очаква се интензивност на трафика от един полет на всеки две минути.

Инициативата е част от по-широка политика за разширяване на авиационната инфраструктура в Индия, насочена към посрещане на нарастващото търсене на въздушни пътувания и подобряване на свързаността извън големите градове.

По данни на правителството броят на летищата в страната е нараснал до над 160 спрямо 74 през 2014 година. Очаква се разширяването на сектора да стимулира създаването на работни места, включително чрез увеличено търсене на квалифицирани кадри.

Правителството е одобрило и обновена програма за регионална свързаност, която ще се изпълнява в рамките на 10 години, считано от финансовата 2026 - 2027 година, с бюджет от 288,4 млрд. рупии (около 3 млрд. долара).

#хеликоптерни площадки #Индия #летища #строителство #новини в Метрото

