В маратонски мач на "Ролан Гарос" първата ракета на Франция Артур Фис успя да се излезе краен победител

В маратонски мач продължил 4 часа и 25 минути, Артур Фис успя да се пребори и да излезе краен победител от мача си с испанеца Хауме Мунар от втория кръг на "Ролан Гарос".

Първите два сета завършиха с тайбрек в полза на френския представител, но след това измъчван от контузия в дясното бедро и дискомфорт в долната част на гърба, той допусна равенство след 2:6, 0:6.

В петия сет обаче Фис успя да се справи с проблемите и да навакса изоставане от 1:3, за да затвори срещата по най-добрия начин за него и за многобройната публика на корт "Сюзан Ланглен" с 6:4.

Ако физическото му състояние позволява, 20-годишният французин ще се изправи срещу Андрей Рубльов в третия кръг.

