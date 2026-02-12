В навечерието на 14 февруари Мелания Тръмп писа валентинки с деца

В навечерието на 14 февруари първата дама на САЩ Мелания Тръмп се срещна с деца, с които заедно изработиха картички и валентинки с послания за подкрепа и доброта.

По време на срещата тя разговаря с децата за училище, мечти и нещата, които ги правят щастливи. Атмосферата беше неформална и спокойна, а Мелания Тръмп насърчи децата да изразяват чувствата си чрез думи и рисунки. Инициативата е част от традицията първата дама да отделя време за деца в трудни моменти и да им донесе внимание и позитивни емоции преди празника.