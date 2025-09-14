В навечерието на 15-и септември

57 000 първокласници тръгват на училище – с хиляда по-малко от миналата година

Около 57 000 деца ще прекрачат училищния праг като първокласници тази година – с около хиляда по-малко спрямо миналата. Според министъра на образованието Красимир Вълчев това е резултат от демографските тенденции, въпреки че процесът по записване продължава.

През лятото са ремонтирани 1500 училища, но в 250 ремонтите ще продължат и през учебната година. Учениците от 22 училища ще започнат занятия в други сгради заради забавени ремонти.

Сред новостите:

изпитът по математика след 7. клас ще включва и по-лесни задачи с елементи от природните науки;

въвежда се нов предмет „Добродетели и религии“ (по избор с етика);

законово ще бъде уредена забраната за използване на телефони в училище, освен с учебна цел.





