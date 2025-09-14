София празнува с музика, изкуство и култура на 17 септември

Столичната община ще отбележи Деня на София с близо 50 събития в целия град и голям празничен концерт с вход свободен пред храм „Св. Александър Невски“.

Основни акценти от програмата:

11:30 ч. – тържествено издигане на знамето на София и водосвет пред храм „Св. София“;

През целия ден – концерти в паркове и градини, включително в метрото, изложби на открито („The Sofianer“ в Градската градина, стари пощенски картички в градина „Кристал“, експозиция на студенти от НХА пред „Св. Александър Невски“), турове с ретро трамвай и двуетажен автобус Discover Sofia, ателиета за деца и pop-up концерти из града;

Безплатен вход в Регионалния исторически музей – София, Столичната градска художествена галерия и филиалите им, както и в „Музейко“ за деца;

19:00 ч. – концерт „София звучи с вяра, надежда и любов“ пред храм „Св. Александър Невски“ с участието на Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров, Орлин Павлов, Биг Бенда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, студенти от НАТФИЗ, Гвардейския представителен духов оркестър и артисти от „Нов цирк“ и Луиза Душкова.

София ще се превърне в сцена на празника, културата и изкуството за всички жители и гости на столицата.

Пълната програма е достъпна на: artsofia.bg.