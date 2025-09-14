Никола Цолов и Ангел Караньотов с демонстрация в София

Ден след първия учебен ден столичната община организира събитие от кампанията за пътна безопасност „На пътя няма restart“.



В 10:00 ч. на картинг пистата „Красна поляна“ ще има демострации от автомобилния състезател Никола Цолов, мотоциклетния шампион Ангел Караньотов и други известни личности от света на моторните спортове.

Кампанията цели да привлече вниманието към рисковете от шофиране с превишена скорост, особено сред младите хора. С посланието „На пътя няма restart“ инициативата напомня, че за разлика от игрите и симулаторите, в реалния живот последствията от едно неправилно решение зад волана могат да бъдат необратими.





