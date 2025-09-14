Започва приемът на заявления за стипендия „Подкрепи една мечта“

От 15 септември 2025 г. Администрацията на президента започва да приема документи за еднократна финансова помощ за образование в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“.

Право на стипендия имат:

първокурсници, които в 11-и и/или 12-и клас са били настанени в социална услуга или приемно семейство и са завършили средното си образование тази година с успех минимум 4.00;

студенти в първи курс от специални училища за ученици със сензорни увреждания, дипломирани през 2025 г. с успех над 4.00;

ученици в 12-и клас, които са били в социална услуга или приемно семейство и са приключили 11-и клас през учебната 2024/2025 г. с отличен успех.

Условията за кандидатстване и образците на заявления са публикувани на сайта на президентската институция: president.bg – Подкрепи една мечта.

Документите се подават до 15 октомври 2025 г., лично или по пощата, на адрес:

Администрация на президента, За инициативата „Подкрепи една мечта“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2, София.