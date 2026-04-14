В област Благоевград доставиха бюлетините за вота на 19 април

Изборните книжа и бюлетините бяха транспортирани днес до Благоевград под полицейски конвой. При пристигането и разпломбирането на камиона присъстваха представители на МВР, председателят на РИК и определени членове на комисията.

Материалите ще останат на съхранение в сградата на ВиК - Благоевград. Утре предстои да бъдат разпределени по общините, а в четвъртък и транспортирани по места.

В деня преди изборите общинските администрации, в присъствието на представители на Районната избирателна комисия, ще предадат изборните материали на съответните секционни избирателни комисии. За целта два екипа от Областната администрация, придружени от полицейска охрана, ще посетят всичките 14 общини в региона. Единият маршрут ще обхване населените места по поречието на река Струма, а другият, тези по поречието на река Места.

За областта са осигурени приблизително 270 000 бюлетини, като техният брой е определен с решение на Централната избирателна комисия.

Областният управител на Благоевград Николай Куколев подчерта, че няма основания за притеснения относно организацията на изборния процес. Проведени са работни срещи със секретарите на общините и се очаква членовете на секционните комисии да бъдат добре подготвени и да изпълнят своите задължения, тъй като именно те имат ключова роля в изборния ден.

Създадена е и необходимата координация между институциите и МВР за приемането на секционните комисии в нощта на изборите. СИК-овете ще предават своите книжа в парк Македония, тъй като зала "22-ри септември" е в ремонт.