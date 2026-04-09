В област Хасково доставиха бюлетините за вота на 19 април

Изборните книжа и 198 000 хартиени бюлетини за предстоящите на 19 април избори за народни представители пристигнаха днес в Областна администрация Хасково.

Камионът, с който бяха транспортирани, бе разпломбиран от заместник-областния управител Хасан Бекир.

Още днес изборните материали ще бъдат разпределени и предоставени на Община Хасково и Община Димитровград, а за останалите общини предаването ще се извърши съгласно утвърден график идния вторник.

Всички материали ще бъдат съхранявани в зала „Марица“ и зала „Тракия“ в сградата на Областна администрация Хасково, която ще бъде запечатана от упълномощени представители на РИК – Хасково. Помещението ще бъде под денонощна охрана от служители на ОД на МВР – Хасково. |