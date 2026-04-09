В област Пловдив доставиха бюлетините за вота на 19 април

Общо 535 000 хартиени бюлетини бяха доставени до сградата на Областната администрация в Пловдив за предсрочните избори на 19 април. За 16 МИР – Пловдив-град са осигурени 270 000 бюлетини, а за 17 МИР – Пловдив-област – 265 000, съобщи главният секретар на Областната администрация Николай Аджеларов.

Охраната, съхранението и ескортът на бюлетините до районните кметства и общините ще се осигуряват от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Бюлетините за Пловдив-град ще бъдат разпределени по районните в града, а тези за областта ще се съхраняват в сградата на Областната управа. През следващата седмица ще бъдат разпределени по график останалите изборни материали, които към момента се съхраняват при нас, каза Аджеларов.