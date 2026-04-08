В област Силистра доставиха бюлетините за вота на 19 април

Хартиените бюлетини за предсрочните парламентарни избори на 19 април пристигнаха в област Силистра. Общият им брой е 98 000. Бюлетините бяха доставени с камион, придружаван от полицейски ескорт, и разтоварени пред сградата на областната администрация. Очаква се разпределянето им по секциите да започне през следващата седмица.

Машините за гласуване ще бъдат доставени и разпределени на 18 април, а в момента в общините има устройства за пробно гласуване. В областта са разкрити общо 221 избирателни секции, като в 175 от тях ще се гласува с машини.