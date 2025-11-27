В Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович

Оставката на именитият баскетболен специалист Желко Обрадович начело на Партизан е била отхвърлена от ръководството на клуба, по предложение на президента Остоя Мияйлович, като му е дадена безрезервна подкрепа да остане старши треньор.

Шефовете на клуба се събраха днес на извънредно заседание на Изпълнителния съвет по темата за оставката на Обрадович.

Вместо да обсъждат наследника на опитния стратег, обаче, ръководителите на „черно-белите“ ще направят всичко, за да го убедят да остане.

От Партизан потвърдиха намерението си да не позволят на Желко Обрадович да си тръгне от тима.