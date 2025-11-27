БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:47 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

В сръбския клуб се надяват за запазят треньора си.

Желко Обрадович
Снимка: БТА
Слушай новината

Оставката на именитият баскетболен специалист Желко Обрадович начело на Партизан е била отхвърлена от ръководството на клуба, по предложение на президента Остоя Мияйлович, като му е дадена безрезервна подкрепа да остане старши треньор.

Шефовете на клуба се събраха днес на извънредно заседание на Изпълнителния съвет по темата за оставката на Обрадович.

Вместо да обсъждат наследника на опитния стратег, обаче, ръководителите на „черно-белите“ ще направят всичко, за да го убедят да остане.

От Партизан потвърдиха намерението си да не позволят на Желко Обрадович да си тръгне от тима.

„Изпълнителният съвет, по предложение на президента Остоя Мияйлович, единодушно реши да не се съгласи с оставката на Желко Обрадович и да му окаже безрезервна подкрепа, с желанието да остане треньор на БК Партизан и да предприеме необходимите стъпки, които биха довели до подобряване на резултатите. След това решение клубът се свърза с Желко Обрадович и го помоли да преразгледа оставката си, да се откаже от нея и да продължи да работи“, се казва в изявление от сръбския клуб.

#БК Партизан #Желко Обрадович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
6
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Баскетбол

Пини Гершон отправи обръщение към подрастващите и техните родители
Пини Гершон отправи обръщение към подрастващите и техните родители
Николай Михайлов отпадна от състава на България за мача с Армения Николай Михайлов отпадна от състава на България за мача с Армения
Чете се за: 00:57 мин.
Георги Глушков присъства на церемония за 80 години организиран баскетбол в Ямбол Георги Глушков присъства на церемония за 80 години организиран баскетбол в Ямбол
Чете се за: 01:35 мин.
Бостън Селтикс сложи край на рекордната победна серия на Детройт Пистънс Бостън Селтикс сложи край на рекордната победна серия на Детройт Пистънс
Чете се за: 06:37 мин.
Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп
Чете се за: 01:50 мин.
България тръгва по дългия път на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 България тръгва по дългия път на предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ