В събота в страната ще е облачно, слънчево време от утре

Температурите ще са по-ниски за сезона, а вятърът ще се усеща в различни райони на страната.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време и максимални температури между 18 и 23 градуса. Във вторник и сряда облачността ще се увеличи, но слаби валежи ще има само на отделни места, главно в източна България. Дневните температури ще се понижат, като в сряда максималните ще са между 12 и 17 градуса. През следващите дни се очаква застудяване, с повече облаци и валежи.

Времето остава променливо, с типичната за април комбинация от дъжд и по-хладни дни.