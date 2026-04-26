БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:42 мин.
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Сирия започва първия процес срещу служители, свързани с бившия президент Башар Асад

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
Сирия
Снимка: БТА
Слушай новината

Първият публичен процес в Сирия срещу служители, свързани с управлението на бившия президент Башар Асад, започна в Дамаск, предаде Асошиейтед прес.

Атеф Наджиб, бивш бригаден генерал от сирийската армия, който беше ръководител на отдела за политическа сигурност в провинция Дара, Южна Сирия, по време на управлението на Асад, се яви в съдебната зала по обвинения, свързани с престъпления срещу сирийския народ, съобщи сирийската държавната информационна агенция САНА.

Наджиб е бил на поста бригаден генерал през 2011 г., когато тийнейджъри, които написаха антиправителствени лозунги върху стена на училище в Дара, бяха арестувани и измъчвани. Случаят се превърна в катализатор за масови протести срещу репресивната политика на правителствените сили за сигурност на Асад.

Протестите бяха посрещнати с брутални правителствени репресии и прераснаха в 14-годишна гражданска война, която завърши с отстраняването на Асад през декември 2024 г. с мълниеносна бунтовническа офанзива. Асад избяга в Русия, повечето членове на неговия близък кръг също избягаха от Сирия.

Самият Асад и брат му Махер, бивш командир на 4-та бронирана дивизия на сирийската армия, която сирийските опозиционни активисти обвиняват в убийства, изтезания, изнудване и трафик на наркотици, както и в управлението на собствени центрове за задържане, бяха обвинени задочно, заедно с редица други бивши високопоставени служители по сигурността.

Наджиб беше единственият от обвиняемите, който беше арестуван и присъства лично в съда за подготвително заседание по делото, което ще продължи следващия месец.

Тълпи се събраха пред съдебната палата, за да празнуват.

Сирия се бори да се възстанови след 14 години гражданска война, която доведе до около половин милион загинали, милиони разселени, а страната е опустошена и разделена. Властите сега изглежда предприемат по-агресивни действия за преследване на служители, свързани с Асад.

В петък сирийските власти арестуваха Амджад Юсеф, бивш служител от разузнаването, който се появи във видеоклип, изтекъл преди четири години, в който се твърди, че той и неговите другари екзекутират десетки затворници със завързани ръце и очи в предградие на Дамаск по време на гражданската война в страната.

#публичен процес #Сирия #служители #Башар Асад

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ