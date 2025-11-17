В Световния ден на недоносените деца: 6500 деца у нас се раждат преждевременно

В България за миналата година, статистиката показва, че около 54 000 новородени деца, 6500 се раждат недоносени. Това обясни в "Денят започва" д-р Радка Масларска, началник на Отделението по неонатология в Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда.

"Днес е Световният ден на недоносените деца и официалното мото на този ден е "Дайте силен старт на недоносените деца за по-светло бъдеще." Какво се крие за това? Силният старт на едно недоносено бебе помага то да расте, да се развива, да достигне своя потенциал. Но зад това се крият усилията, както вие казахте, първо на акушер-гинеколозите да има бременност. В условията, в които живеем, все повече усилия се налага това да се случва, защото самият начин на живота води до това по-късно да се раждат децата, на една по-късна възраст, вече става нормално. Напредъкът на медицината и технологиите дава възможност репродуктивните технологии това да го правят."

Причините за преждевременно раждане са комплексни.

"Те могат да бъдат акушерски, по-напредналата възраст, репродуктивните технологии, усложнение на бременността. Но когато една бременност е проследена добре, когато се прави превенция на тези усложнения – високо кръвно налягане по време на бременността, диабет по време на бременността, репродуктивни технологии с повече от два плода, три-плодни бременности… Но дори когато има тези усложнения и те са добре проследени, рискът да се роди преждевременно бебе намалява. Или ако то се роди, се ражда много подготвено. Тогава усилията на неонатологичните екипи са много по-малки и рискът за усложнение при децата също намалява."

По думите на д-р Масларска изкуственият интелект навлиза все повече в помощ на медицината.

"Определено изкуственият интелект помага не само за репродуктивните технологии. Той помага още в много ранен етап на бременността до 12 гестационна седмица, първият триместър, да се определят рискови фактори за усложнение на бременността, които могат да доведат до преждевременно раждане. Това е именно прееклампсията, високото кръвно налягане, проследяване на глюкозния толеранс при бременните жени за риска от диабет и това са две основни причини за преждевременно раждане, свързани с бременността. Разбира се, доброто проследяване на инфекциите, профилактиката на бременните жени, ваксинопрофилактиката на опасни заболявания, както в сезона на грипа, поставянето на противогрипните ваксини."

Д-р Масларска е категорична, че по-свободния достъп на родителите до недоносеното им бебенце, много помага те да преживеят този етап и да се чувстват важни и значими.

Шокът е много голям, защото всяка една бремена жена очаква да роди износено и здраво бебе. Когато се финализира бременността с преждевременно раждане, те смятат, понякога, че са родили само малко дете, което трябва да порасне в инкубатора, но много често обвиняват себе си за това. И тук ролята на екипа, който вече има протоколи как да действа за детето, именно да даде на родителите възможността да се усетят точно част от екипа. И наистина това помага, когато майката има достъп, когато тя от самото раждане има контакт с бебето, може да го гали, може да му говори, може да дава кърма до инкубатора на бебето, да го храни, тя става наистина част от нашия екип. "

