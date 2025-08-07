Валенсия се подсилва с Филип Угринчич

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Спорт
Швейцарският халф ще играе с екипа на испанците през следващите 4 години.

Валенсия продължава да работи по селекцията. Испанците привлякоха ново попълнение в лицето на Филип Угринич, съобщава вестник „Марка“. Швейцарецът от сръбски произход постигна съгласие с „прилепите“ до 2029 година . Халфът идва от Йънг Бойс, като испанският тим ще плати 3 милиона евро за неговите права, включително и различни бонуси.

Той пристига днес във Валенсия, където ще бъде представен официално. Угринич е от академията на Люцерн, който е първият му професионален отбор и печели Купата на Швейцария през 2021 Година по-късно преминава в Йънг Бойс с договор за четири години. а през 2023 става шампион на страната.

Халфът е преминал през всички юношески и младежки национални отбори на Швейцария и има три мача за представителния мъжки тим на страната.

