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Валентин Железов ще бъде главен съдия на дербито между Черно море и ЦСКА

Дуелът на стадион "Тича" във Варна е тази събота (24 февруари) от 15:15 часа

Борил Гочев
от Борил Гочев
19:49, 20.02.2024
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Валентин Железов ще бъде главен съдия на дербито между Черно море и ЦСКА
Снимка: startphoto.bg
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви нарядите за предстоящия 22-и кръг на родната Първа лига.

Безспорно най-интересният двубой ще бъде на стадион "Тича" във Варна, където Черно море посреща ЦСКА тази събота (24 февруари) от 15:15 часа в сблъсък между втория и третия във временното подреждане.

Главен съдия на срещата ще бъде Валентин Железов с помощници Станимир Илков и Васил Шавов, а четвърти арбитър ще бъде Васимир Ел-Хатиб.

За системата ВАР ще отговаря Никола Попов, а в ролята му на асистент ще влезе Георги Тодоров.

Съдийски назначения за 22-ия кръг в Първа лига:

23 февруари, 15:00 часа
ПФК Ботев Враца - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Спасов Славов

23 февруари, 17:30 часа
ПФК Ботев АД - ФК Етър ВТ
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Захариев Вълчев

24 февруари, 12:45 часа
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК Хебър 1918
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Георги Владимиров Игнатов

24 февруари, 15:15 часа
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Тодоров Петров

24 февруари, 17:45 часа
ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васил Петров Минев
СН: Йордан Динков Сталев

25 февруари, 14:30 часа
ФК Локомотив 1929 София - ФК Крумовград
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

25 февруари, 16:45 часа
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

26 февруари, 17:30 часа
ПФК Берое Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Кольо Димитров Данев

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#ПФК ЦСКА #Съдийска комисия към БФС #Валентин Железов #ПФК Черно море #Първа лига
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