Валентин Железов ще бъде главен съдия на дербито между Черно море и ЦСКА

Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви нарядите за предстоящия 22-и кръг на родната Първа лига.

Безспорно най-интересният двубой ще бъде на стадион "Тича" във Варна, където Черно море посреща ЦСКА тази събота (24 февруари) от 15:15 часа в сблъсък между втория и третия във временното подреждане.

Главен съдия на срещата ще бъде Валентин Железов с помощници Станимир Илков и Васил Шавов, а четвърти арбитър ще бъде Васимир Ел-Хатиб.

За системата ВАР ще отговаря Никола Попов, а в ролята му на асистент ще влезе Георги Тодоров.

Съдийски назначения за 22-ия кръг в Първа лига:

23 февруари, 15:00 часа

ПФК Ботев Враца - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Спасов Славов



23 февруари, 17:30 часа

ПФК Ботев АД - ФК Етър ВТ

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Иван Захариев Вълчев



24 февруари, 12:45 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК Хебър 1918

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Георги Владимиров Игнатов



24 февруари, 15:15 часа

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София ЕАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Тодоров Петров



24 февруари, 17:45 часа

ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васил Петров Минев

СН: Йордан Динков Сталев



25 февруари, 14:30 часа

ФК Локомотив 1929 София - ФК Крумовград

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Костадин Ангелов Гергинов



25 февруари, 16:45 часа

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



26 февруари, 17:30 часа

ПФК Берое Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Кольо Димитров Данев

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